Карнавал в Рио отложили из-за коронавируса

Согласно данным статистического сайта Worldometer, Бразилия занимает третье место в списке стран с самой неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире. Там с начала пандемии выявлено более 4,6 млн случаев заражения, почти 140 тыс. инфицированных скончались, 4 млн пациентов полностью выздоровели.
Положение в Бразилии осложняется и тем, что президент страны Жаир Болсонару, переболевший COVID-19, крайне критично настроен относительно опасности этой инфекции. Ранее он неоднократно называл ее "простым гриппом" и демонстративно пренебрегал необходимыми в складывающейся ситуации нормами.
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