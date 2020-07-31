КАРТА | Cписок обновлен: с 3 августа самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию из 15 стран Европы

По сравнению с этой неделей, число европейских стран, для туристов из которых будет применяться требование самоизоляции на следующей неделе, увеличилось с 11 до 15. В список добавились Австрия, Швейцария, Мальта и Франция, сообщает rus.err.ee.

Режим самоизоляции для европейских туристов не действует для прибывающих из Великобритании, Исландии, Словении, Польши, Нидерландов, Дании, Германии, Сан-Марино, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.