На следующей неделе приехать в Эстонию без ограничений можно только из Исландии. Для приезжающих в Эстонию из других стран Европы действуют ограничения.
КАРТА | Где в Европе фиксируется больше и меньше всего случаев заражения коронавирусом
По данным на 27 ноября, самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (1130,3 ↓), Люксембурге (1237,2 ↑), Хорватии (974,0 ↑), Словения (970,9 ↑), Австрии (932,7 ↓), Лихтенштейне (862,5 ↓), Хорватии (837,7), Португалии (801,7 ↓), Польше (789,0 ↓), Италии (734,7 ↓), Венгрии (681,0 ↑), Болгарии (655,8 ↓), Швеции (622,4 ↑), Чехии (608,9 ↓), Румынии (592,9 ↓), Великобритании (427,7 ↓), Франции (425,2 ↓), Нидерландах (419,9 ↓), Бельгии (384,3 ↓), Испании (383,8 ↓), Словакии (357,5 ↓), на Кипре (345,6 ↑), на Мальте (325,6 ↓), в Германии (307,5 ↓), Греции (304,6 ↓), Дании (283,0 ↑), Норвегии (145,7 ↓).
* "стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: "↑" - рост числа заболевших, "↓" - уменьшение числа заболевших.
Из всех европейских стран меньше всего заболевших в Исландии (45,7 ↓).
Низкий уровень заболеваемости коронавирусом также отмечается в Финляндии (83,5 ↑) и Ирландии (99,1 ↓).
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 307,5 ↑, в Латвии — 301,6 ↑, в Литве — 857,0 ↑.
Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 10-дневного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.
Поэтому с 30 ноября по 6 декабря приехать в Эстонию без каких-либо ограничений можно только из Исландии. Приезжающим из остальных Европейских стран нужно соблюдать 10-дневный карантин или сделать тесты на коронавирус. (На данный момент нулевая заболеваемость фиксируется только в Ватикане. Однако въезд в Эстонию из Ватикана через Италию все-равно подразумевает соблюдение самоизоляции или прохождение тестирования).
С приезжающих в Эстонию из Латвии и Литвы не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Уругвая и Японии.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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