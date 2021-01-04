Согласно действующим правилам, в период с 4 по 10 января 2021 года единственной страной в Европе, откуда можно приехать в Эстонию без каких-либо ограничений, остается Исландия. Именно в этом островном государстве на западе Северной Европы фиксируется меньше всего случаев заражения коронавирусом.
КАРТА | Где в Европе фиксируется больше и меньше всего случаев заражения коронавирусом
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Лихтенштейне (1506,7 ↓) и Литве — 1336,6 (↓).
Далее следуют: Словения (913,69 ↓), Нидерланды (906,99 ↑), Чехия (875,7 ↑), Швеция (814,99 ↓), Дания (793,4 ↑), Люксембург (745,57), Великобритания (720,7 ↑), Хорватия (720,2 ↓), Андорра (691,8 ↓), Словакия (644,1 ↑), Латвия (581,4 ↑), Кипр (520,1 ↓), Португалия (466,3 ↓), Германия (379,1 ↓), Австрия (353,89 ↓), Италия (337,9 ↓), Венгрия (335,6 ↓), Польша (330,06 ↓), Румыния (319,8 ↓), Франция (277,25 ↑), Испания (271,7 ↑), Болгария (260,96 ↑), Бельгия (260,3 ↓), Мальта (237,46 ↓) и Ирландия (218,3 ↑).
* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑" — рост числа заболевших, “↓" — уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (47,44 ↑), Финляндии (78,42 ↓), Греции (106,27 ↓) и Норвегии (113,6 ↑).
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 569,61 ↑.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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