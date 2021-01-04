КАРТА | Где в Европе фиксируется больше и меньше всего случаев заражения коронавирусом

Согласно действующим правилам, в период с 4 по 10 января 2021 года единственной страной в Европе, откуда можно приехать в Эстонию без каких-либо ограничений, остается Исландия. Именно в этом островном государстве на западе Северной Европы фиксируется меньше всего случаев заражения коронавирусом.