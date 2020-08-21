КАРТА | Круг сужается: с 24 августа самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию уже из 24 стран Европы

По сравнению с прошлой неделей число стран, попавших в список, где требуется обязательная самоизоляция по возвращении в Эстонию, увеличилось с 23 до 24. В список добавили Великобританию и Лихтенштейн, но убрали Сан-Марино.

Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Словении, Германии, Италии, Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Ватикана и Сан-Марино.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. В двухнедельной изоляции должны находиться прибывшие из Австралии. При этом путешественники из Австралии также должны соблюдать 2-недельный карантин по прибытии в Эстонию.