С понедельника, 24 августа, при въезде в Эстонию двухнедельную самоизоляцию должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
КАРТА | Круг сужается: с 24 августа самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию уже из 24 стран Европы
По сравнению с прошлой неделей число стран, попавших в список, где требуется обязательная самоизоляция по возвращении в Эстонию, увеличилось с 23 до 24. В список добавили Великобританию и Лихтенштейн, но убрали Сан-Марино.
Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Словении, Германии, Италии, Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Ватикана и Сан-Марино.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. В двухнедельной изоляции должны находиться прибывшие из Австралии. При этом путешественники из Австралии также должны соблюдать 2-недельный карантин по прибытии в Эстонию.
МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения.
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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