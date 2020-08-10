КАРТА | Не забудьте: с сегодняшнего дня самоизоляция требуется приехавшим в Эстонию из 19 стран Европы

Самоизоляцию НЕ надо соблюдать прибывающим из Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Дании, Великобритании, Ирландии, Германии, Словакии, Словении, Лихтенштейна, Италии, Ватикана, Греции, Кипра и Венгрии.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. В двухнедельной изоляции должны находиться прибывшие из Австралии.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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