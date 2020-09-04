С понедельника, 7 сентября, все прибывающие в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции должны сдать тест на коронавирус (бесплатно для жителей Эстонии) или соблюдать 2-недельную самоизоляцию.
КАРТА | Новые ограничения: смотрите, прибыв из каких стран, нужно соблюдать карантин или делать тест на коронавирус
По сравнению с прошлой неделей число стран, попавших в список, где требуется обязательная самоизоляция по возвращении в Эстонию, увеличилось с 27 до 28. В список добавили Сан-Марино и Словакия, но убрали Кипр.
Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Ватикана и Кипра.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. Ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады.
МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения.
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
Напоминаем, что с 1 сентября по приезде из эпидемиологически неблагополучных стран самоизоляция может быть заменена тестированием на коронавирус, которое будет для жителей Эстонии бесплатным. Предполагается, что тестирование возвращающихся в Эстонию из-за границы обойдется государству в полмиллиона евро в месяц.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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