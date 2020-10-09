КАРТА | Новые правила: можно ли со следующей недели приехать в Эстонию без ограничений?

С 12 октября требование соблюдать самоизоляцию не распространяется на тех, кто прибывает в Эстонию из страны, где за последние 2 недели кумулятивный коэффициент заболеваемости составляет менее 25 случаев на 100 000 жителей. Если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1.

Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 2-недельного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.

Таким образом, с 12 октября без ограничений в Эстонию можно въезжать из Болгарии (уровень заболеваемости 49,4), Греции (43,5), Кипра (27,7), Лихтенштейна (33,9), Латвии (35,9), Норвегии (30,6), Германии (38,6), Финляндии (31,9) и Ватикана (0,00).