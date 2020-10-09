На сегодняшнем онлайн-заседании правительство Эстонии изменило требования к соблюдению самоизоляции при пересечении государственной границы. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 12 октября, на будущей неделе в Эстонию можно без ограничений въезжать из 9 европейских государств.
КАРТА | Новые правила: можно ли со следующей недели приехать в Эстонию без ограничений?
С 12 октября требование соблюдать самоизоляцию не распространяется на тех, кто прибывает в Эстонию из страны, где за последние 2 недели кумулятивный коэффициент заболеваемости составляет менее 25 случаев на 100 000 жителей. Если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1.
Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 2-недельного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.
Таким образом, с 12 октября без ограничений в Эстонию можно въезжать из Болгарии (уровень заболеваемости 49,4), Греции (43,5), Кипра (27,7), Лихтенштейна (33,9), Латвии (35,9), Норвегии (30,6), Германии (38,6), Финляндии (31,9) и Ватикана (0,00).
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Однако ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.
Балтийский пузырь
Кроме того, Эстония повысила разрешенный порог требования самоизоляции с 25 до 50 для приезжающих из Финляндии (уровень заболеваемости 31,9), Латвии (35,9) и Литвы (55,5). Эта поправка обеспечивает сохранение ранее действовавшего принципа, согласно которому люди могут приезжать в Эстонию по работе, учебе, в медицинских целях, при транзите и в случае чрезвычайных обстоятельств.
Исключение сделано для тех, кто живет в Валга или Валка или ежедневно пересекает эстонско-латвийскую границу, оставаясь в пределах границ своих самоуправлений. В этом случае, независимо от уровня инфицирования в обеих странах, самоизоляцию соблюдать не надо. Обязательным условием этого исключения является отсутствие симптомов заболевания. По мнению правительства, отмена обязательного карантина для Валга-Валка позволит сохранить нормальный образ жизни в приграничных городах.
С 12 октября при въезде на территорию Латвии в обязательном порядке надо будет заполнить анкету в электронном виде. Такой порядок закреплен в правилах Кабинета министров. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.
Кроме того, правила въезда изменила Литва, облегчив порядок въезда в страну для высококвалифицированных специалистов, преподавателей, исследователей. Также в Литве отказались от требования предъявлять отрицательный анализ теста на коронавирус, сданного не позже чем за 72 часа до въезда. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.
Светофорная карта для всей Европы
Совет Европейского союза рекомендует государствам-членам взять на вооружение так называемую светофорную карту, на которой разными цветами был бы отмечен уровень заболевания в той или иной стране. Согласно мнению экспертов, это помогло бы согласовать общие принципы в вопросе свободного передвижения. Рекомендация предусматривает, что еженедельно Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний будет публиковать карту зон риска, где государства ЕС будут раскрашены в разные цвета в соответствии с их уровнем заболевания.
Государства-члены могут использовать эти данные, если решат установить или снять ограничения на поездки в определенные регионы или страны. Использование одних и тех же исходных данных является важной предпосылкой для сближения национальных подходов.
Предполагается, что страны с показателем менее 25 случаев на 100 000 человек войдут в так называемую зеленую зону, в которой не будут действовать ограничения на передвижение. Если показатель выше 25 случаев, то страны будут сами устанавливать ограничения, но в ЕС придерживаются мнения, что нельзя полностью закрывать границы.
Эстония поддерживает предложение Совета Европейского союза выработать общие принципы ограничений на поездки в пределах ЕС, не применяя ограничения для стран, где в течение 14 дней среднесуточный показатель заболеваемости составляет менее 25 случаев на 100 000 человек, а число положительных тестов на коронавирус не превышает 4% от общего числа тестов.
Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (1069), Чехии (374), Испании (307), Бельгии (292,5), Нидерландах (285,4), Франции (257,2), Великобритании (201,9), Исландии (195), Люксембурге (167,7), Словакии (136,1), Румынии (134,7), Венгрии (131,4), Австрии (122,2), Ирландии (120), на Мальте (118,5) и в Дании (109,6).
Самый низкий европейский показатель заболеваемости зафиксирован на Кипре — 27,7.
Несмотря на общий рост заразившихся коронавирусом, на прошлой неделе правительство Эстонии изменило систему регулирования прямых рейсов. Теперь из Таллинна можно будет летать прямыми рейсами в европейские страны, где кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней не более чем в два раза выше среднего по ЕС. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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