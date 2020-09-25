КАРТА | Почти в изоляции: с 28 сентября въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из 4 стран Европы

По сравнению с прошлой неделей число стран, в отношении которых применяются ограничения, увеличилось до 31.
Начиная с 28 сентября требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения теста на коронавирус распространяется на всех прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Режим самоизоляции НЕ действует для прибывающих из Латвии (кумулятивный показатель заболеваемости - 7,6), Финляндии (16,5), Ватикана (0) и Кипра (16,7).
Показатель в Литве превысил разрешенную отметку в 25 и составляет сейчас 31,2. Согласно этим данным, если правительство Эстонии не сделает исключение, то после возвращения из Литвы надо соблюдать 2-недельную самоизоляцию или пройти тест на коронавирус.
Кроме того, начиная с 28 сентября туристические поездки из Эстонии в Финляндию временно приостановлены. Без ограничений в Финляндию можно приезжать только с целью возвращения домой, по работе, учебе, транзитом или по чрезвычайным обстоятельствам. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.
Кумулятивный коэффициент заболеваемости в Эстонии составляет уже 35,88. Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (593,7), Черногории (556,45), Испании (319,17), Чехии (243,8), Франции (213,8), Люксембурге (174,3), на Мальте (140,4), в Монако (120,9), Дании (103,2), Нидерландах (142,3), Бельгии (146,7), Венгрии (122,1) и Австрии (110,6).
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Однако ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.
По данным Таллиннского аэропорта, на данный момент (25.09.2020) из столицы Эстонии можно улететь прямыми рейсами в Варшаву (LOT), Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Ригу (airBaltic), Копенгаген (airBaltic), Вильнюс (airBaltic), Дюссельдорф (Ryanair), Пафос (Ryanair) и Лондон (airBaltic, Ryanair, Easyjet).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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