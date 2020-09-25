КАРТА | Почти в изоляции: с 28 сентября въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из 4 стран Европы

Начиная с 28 сентября требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения теста на коронавирус распространяется на всех прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Режим самоизоляции НЕ действует для прибывающих из Латвии (кумулятивный показатель заболеваемости - 7,6), Финляндии (16,5), Ватикана (0) и Кипра (16,7).

Показатель в Литве превысил разрешенную отметку в 25 и составляет сейчас 31,2. Согласно этим данным, если правительство Эстонии не сделает исключение, то после возвращения из Литвы надо соблюдать 2-недельную самоизоляцию или пройти тест на коронавирус.