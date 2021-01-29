КАРТА | С 1 февраля приехать в Эстонию без ограничений могут граждане только 5 европейских государств

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (25,8 ↓), Финляндии (72,3 ↑), Греции (67,5 ↓), Норвегии (105,3 ↓) и Болгарии (99,1↓).

В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 547,3 ↑.

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 1 по 7 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Исландии, Греции, Финляндии, Болгарии и Норвегии.

!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:

* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.