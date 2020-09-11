КАРТА | С 14 сентября при въезде в Эстонию ограничения распространяются на прибывающих из 29 стран Европы

Начиная с 14 сентября требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения теста на коронавирус распространяется на всех прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.

Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Латвии, Литвы, Финляндии, Ватикана, Кипра и Лихтенштейна.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады и Туниса.