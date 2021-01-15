В течение долгого периода в Эстонию без ограничений можно было приехать только из Исландии, где наблюдалась самая низкая заболеваемость коронавирусом среди европейских стран. Но на этой неделе в список государств, по прибытии из которых не надо делать тестов на COVID-19 или соблюдать самоизоляцию, добавились Греция и Финляндия.
КАРТА | С 15 января без ограничений в Эстонию можно въехать из 3 стран Европы
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Чехии (1512,8 ↑), Андорре (1437,4 ↑), Ирландии (1253,7 ↑), Словении (1171,9 ↑), Великобритании (1114,3 ↑) и Литве (1004,8 ↑).
Далее следуют: Португалия (901,3 ↑), Кипр (878,3 ↑), Швеция (790,1 ↓), Словакия (751,8 ↑), Латвия (689,5 ↑), Лихтенштейн (661,8 ↓), Нидерланды (623,3 ↓), Дания (506,0 ↓), Испания (495,1 ↑), Мальта (426,1 ↑), Италия (379,1 ↑), Хорватия (367,4 ↓), Люксембург (347,8 ↓), Польша (340,7 ↑), Германия (324,3 ↑), Франция (329,2 ↑), Австрия (319,7 ↓), Румыния (282,5 ↑), Венгрия (276,1 ↑), Бельгия (225,1 ↑), Норвегии (158,0 ↑) и Болгария (154,2 ↓).
* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑" — рост числа заболевших, “↓" — уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (48,2 ↑), Финляндии (62,6 ↓) и Греции (82,1 ↓).
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 578,64 ↑.
С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 15 по 24 января 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать только из Исландии, Греции и Финляндии.
С 15 января начнет действовать порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.
Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Впервые за 70 лет: в США смертельную инъекцию сделают женщине
«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил жене Навального
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов