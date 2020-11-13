К сожалению, из-за роста заболеваемости коронавируом на следующей неделе приехать в Эстонию без каких-либо ограничений нельзя ни из одного европейского государства.
КАРТА | С 16 ноября ограничения при въезде в Эстонию действуют для приезжающих из всех стран Европы
Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 10-дневного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.
На данный момент нулевая заболеваемость фиксируется только в Ватикане. Однако въезд в Эстонию из Ватикана через Италию все-равно подразумевает соблюдение самоизоляции или прохождение тестирования.
Кроме того, соблюдение 10-дневной самоизоляции или обязательное тестирование с 16 по 22 ноября действуют для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
С приезжающих в Эстонию из Латвии и Литвы не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.
Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (1378,4), Чехии (1331,4), Лихтенштейне (1128,3), Люксембурге (1311,4), Бельгии (1096,6), Словения (995,9), Франции (940,7), Австрии (900,8), Польше (842,1), Хорватии (781,1), Нидерландах (605,8), Венгрии (600,3), Испании (590,4), Словакии (558,4), Румынии (523,0), Великобритании (471,8) и на Мальте (360,0).
По состоянию на 13 ноября меньше всего заболевших в Финляндии (53,68). Также за последние 14 дней низкий уровень заболеваемости наблюдается в Исландии (131,9), Ирландии (138,9), Греции (270,6), Дании (254) и Германии (297).
Уровень заболевания в Эстонии равен 178,7, в Латвии — 192,9, в Литве — 577,1.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Уругвая.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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