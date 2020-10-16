По сравнению с прошлой неделей число стран, возвращаясь из которых не надо соблюдать изоляцию или делать тесты, уменьшилось с 9 до 3. Однако послабления сделаны для приезжающих из Латвии, Литвы и Финляндии.
КАРТА | С 19 октября въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из 3 стран Европы
С 12 октября требование соблюдать самоизоляцию не распространяется на тех, кто прибывает в Эстонию из страны, где за последние 2 недели кумулятивный коэффициент заболеваемости составляет менее 25 случаев на 100 000 жителей. Если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1.
Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 2-недельного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.
Кроме того, с 19 октября решением правительства с приезжающих в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.
Таким образом, с понедельника, 19 октября, без ограничений в Эстонию можно въезжать только из 3 стран Европы: из Греции (46,8), Кипра (42,8) и Норвегии (35,2).
Самое удивительное, что впервые за многие недели из списка стран, откуда можно приехать без ограничений, исчез Ватикан — сейчас уровень заражения там бьет все рекорды — 858,8.
Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (1496,5), Чехии (660,8), Нидерландах (435,4), Франции (321,6), Испании (304,2), Великобритании (302,2), Бельгии (292,5), Исландии (288,2), Люксембурге (247,8), Словакии (223), на Мальте (200,6), в Румынии (190,1), Ирландии (185,3), Австрии (153,7), Венгрии (147,6) и Польше (132,4).
Самый низкий европейский показатель заболеваемости зафиксирован в Норвегии — 36,2.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Однако ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.
Авиасообщение
С 18 мая по решению правительства Эстонии запрещены прямые рейсы с теми странами, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом.
На данный момент авиасообщение разрешено в том случае, если в стране назначения уровень заболевания ниже, чем умноженный на два средний показатель по Европе (согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний). Сейчас двойной коэффициент заболеваемости по Европе в среднем составляет 392,8, поэтому с сегодняшнего дня запрещены прямые рейсы из Таллинна в Андорру, Чехию, Бельгию и Нидерланды. По сравнению с прошлой неделей из списка “запрещенных” стран убрали Францию и Испанию, сообщает Ärileht.
Запрещены рейсы за пределы Европейского союза, а в частности: на Украину, в Россию, Республику Беларусь, Турцию и Азербайджан.
“Для того, чтобы замедлить распространение вируса, мы можем сначала открыть маршруты со странами, где распространение вируса достаточно невелико, исходя из статистики за последние 14 дней. Дальше можно уже будет шаг за шагом восстанавливать другие авиалинии”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. “В то же время мы должны поддерживать связь с экономически важными для Эстонии аэропортами, чтобы наши люди могли в случае крайней необходимости воспользоваться этими рейсами, поэтому мы составили список исключений”, — добавил Аас.
Исключение сделано для Франкфурта, Лондона, Варшавы, Копенгагена, Риги и Хельсинки. По этим направлениям авиакомпании могут совершать рейсы независимо от уровня заболеваемости в стране.
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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