КАРТА | С 19 октября въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из 3 стран Европы

С 12 октября требование соблюдать самоизоляцию не распространяется на тех, кто прибывает в Эстонию из страны, где за последние 2 недели кумулятивный коэффициент заболеваемости составляет менее 25 случаев на 100 000 жителей. Если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1.

Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 2-недельного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.

Кроме того, с 19 октября решением правительства с приезжающих в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.