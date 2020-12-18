Для приезжающие в Эстонию из всех других стран Европы действуют ограничения — надо соблюдать самоизоляцию или сделать тест на коронавирус.
КАРТА | С 21 декабря въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из одной страны Европы
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний на 18 декабря, самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Люксембурге (1189,0 ↓), Хорватии (1208,8 ↑), Андорре (963,5 ↓), Словении (1006,0 ↑), Австрии (472,5 ↓), Лихтенштейне (628,0 ↑), Венгрии (683,0 ↓), Португалии (524,9 ↓), Польше (396,6 ↓), Швеции (781,7 ↑), Италии (428,3 ↓), Болгарии (528,0 ↓), Чехии (576,1 ↑), Румынии (436,8 ↓), Нидерландах (546,7 ↑), на Кипре (538,6 ↑), Словакии (500,0 ↑), Великобритании (348,2 ↑), на Мальте (304,3 ↑), в Дании (523,7 ↑), Германии (341,1 ↑), Бельгии (263,0 ↑), Испании (220,9 ↑), Франции (236,3 ↑) и Греции (189,3 ↑).
* "стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: "↑" - рост числа заболевших, "↓" - уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (49,3 ↓), Ирландии (80,4 ↑), Финляндии (112,0 ↓) и Норвегии (117,4 ↑).
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 453,1 ↑, в Латвии — 453,1 ↑, в Литве — 1205,9 ↑.
Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 10-дневного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.
Поэтому с 21 по 27 декабря без ограничений в Эстонию можно приезжать из Исландии. Приезжающих из других стран Европы нужно соблюдать 10-дневный карантин или сделать тесты на коронавирус. (На данный момент нулевая заболеваемость фиксируется только в Ватикане. Однако въезд в Эстонию из Ватикана через Италию все-равно подразумевает соблюдение самоизоляции или прохождение тестирования).
С приезжающих в Эстонию из Латвии и Литвы не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Уругвая, Японии и Южной Кореи.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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