КАРТА | с 25 января въезд в Эстонию без ограничений разрешен уже из 5 европейских государств

К счастью, за последние две недели в большинстве европейских стран уровень заражения коронавирусом продолжает уменьшаться.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Ирландии (1444,4 ↑), Чехии (1362,8 ↓), Португалии (1215,2 ↑), Андорре (1169,6 ↓), Словении (1133,9 ↓) и Великобритании (1112,1 ↓).
Далее следуют: Испания (804,5 ↑), Литве (716,0 ↓), Латвия (685,8 ↓), Швеция (669,0 ↓), Словакия (665,7 ↓), Кипр (570,2 ↓), Нидерланды (555,4 ↓), Мальта (509,0 ↑), Лихтенштейн (450,8 ↓), Франция (380,9 ↑), Италия (374,1 ↓), Дания (364,9 ↓), Германия (319,4 ↓), Люксембург (314,9 ↓), Польша (305,4 ↓), Австрия (299,6 ↓), Хорватия (298,6 ↓), Румыния (281,9 ↓), Бельгия (248,3 ↑) и Венгрия (244,1 ↓).
* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (60,5 ↑), Финляндии (61,9 ↓), Греции (79,3 ↓), Норвегии (148,9 ↓) и Болгарии (125,2 ↓).
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 539,51 ↓.
С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 25 по 31 января 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Исландии, Греции, Финляндии, Болгарии и Норвегии.
С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.
Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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