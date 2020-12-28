КАРТА | С 28 декабря въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из одной европейской страны

На этой неделе въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из Исландии. Для приезжающих из всех других стран Европы действуют ограничения — надо соблюдать самоизоляцию или сделать тест на коронавирус. Для приезжающих из Великобритании длительность карантина увеличена до 14 дней.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний на утро 27 декабря, самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Хорватии (1113,2 ↓), Люксембурге (1039,8 ↓), Словении (965,6 ↓), Швеции (878,4 ↑), Нидерландах (765,8 ↑), Чехии (757,7 ↑), Дании (754,9 ↑), Андорре (691,8 ↓), Словакии (634,9 ↑), Лихтенштейне (617,5 ↓), на Кипре (597,9 ↑), Венгрии (521,7 ↓), Португалии (502,6 ↓), Великобритании (475,5 ↑), Болгарии (425,3 ↓), Германии (393,9 ↑), Румынии (400,3 ↓), Австрии (397,9 ↓), Италии (371,6 ↓), Польше (366,7 ↓), Бельгии (299,3 ↑), Франции (269,9 ↑), Испании (249,1 ↑) и на Мальте (241,9 ↓).
* "стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: "↑" - рост числа заболевших, "↓" - уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (44,8 ↓), Финляндии (100,2 ↓), Норвегии (101,4 ↑), Ирландии (108,9 ↑) и Греции (145,5 ↑).
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 514,5 ↑, в Латвии — 501,4 ↑, в Литве — 1376,1 ↑.
Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 10-дневного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.
Поэтому с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать только из Исландии. Приезжающим из других стран Европы нужно соблюдать 10-дневный карантин или сделать тесты на коронавирус. (На данный момент нулевая заболеваемость фиксируется только в Ватикане. Однако въезд в Эстонию из Ватикана через Италию все-равно подразумевает соблюдение самоизоляции или прохождение тестирования).
С приезжающих в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.
С 21 декабря 2020 года для приезжающих из Великобритании действует требование 14-дневного карантина.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Уругвая, Японии и Южной Кореи.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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