КАРТА | С 4 января без ограничений в Эстонию можно въехать только из одной страны Европы — Исландии

Поэтому с 4 по 10 января 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать только из Исландии. Приезжающим из других стран Европы нужно соблюдать 10-дневный карантин или сделать тесты на коронавирус. (На данный момент нулевая заболеваемость фиксируется только в Ватикане. Однако въезд в Эстонию из Ватикана через Италию все-равно подразумевает соблюдение самоизоляции или прохождение тестирования).

С приезжающих в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Уругвая, Японии и Южной Кореи.