На первой неделе нового года приехать в Эстонию без ограничений по-прежнему можно только из Исландии. Для приезжающих из других стран действуют ограничения.
КАРТА | С 4 января без ограничений в Эстонию можно въехать только из одной страны Европы — Исландии
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Лихтенштейне (1506,7 ↓) и Литве - 1336,6 (↓). Далее следуют: Словения (913,69 ↓), Нидерланды (906,99 ↑), Чехия (875,7 ↑), Швеция (814,99 ↓), Дания (793,4 ↑), Люксембург (745,57), Великобритания (720,7 ↑), Хорватия (720,2 ↓), Андорра (691,8 ↓), Словакия (644,1 ↑), Латвия (581,4 ↑), Кипр (520,1 ↓), Португалия (466,3 ↓), Германия (379,1 ↓), Австрия (353,89 ↓), Италия (337,9 ↓), Венгрия (335,6 ↓), Польша (330,06 ↓), Румыния (319,8 ↓), Франция (277,25 ↑), Испания (271,7 ↑), Болгария (260,96 ↑), Бельгия (260,3 ↓), Мальта (237,46 ↓) и Ирландия (218,3 ↑).
* "стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: "↑" - рост числа заболевших, "↓" - уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (47,44 ↑), Финляндии (78,42 ↓), Греции (106,27 ↓) и Норвегии (113,6 ↑).
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 569,61 ↑.
Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 10-дневного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.
Поэтому с 4 по 10 января 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать только из Исландии. Приезжающим из других стран Европы нужно соблюдать 10-дневный карантин или сделать тесты на коронавирус. (На данный момент нулевая заболеваемость фиксируется только в Ватикане. Однако въезд в Эстонию из Ватикана через Италию все-равно подразумевает соблюдение самоизоляции или прохождение тестирования).
С приезжающих в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Уругвая, Японии и Южной Кореи.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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