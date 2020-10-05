КАРТА | С 5 октября ограничения действуют при въезде в Эстонию из 32 стран Европы

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Однако ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.

Во вторник правительство Эстонии изменило систему регулирования прямых рейсов. Теперь из Таллинна можно будет летать прямыми рейсами в европейские страны, где кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней не более чем в два раза выше среднего по ЕС. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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