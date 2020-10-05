На этой неделе без ограничений в Эстонию можно въехать только из трех стран Европы.
КАРТА | С 5 октября ограничения действуют при въезде в Эстонию из 32 стран Европы
Требование обязательного тестирования или соблюдения 2-недельной самоизоляции действуют для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
Ограничения не действуют для прибывающих в Эстонию из Латвии, Финляндии и Ватикана.
Так как кумулятивный коэффициент заболеваемости в Литве превышает разрешимый уровень в 25, для прибывающих из этой страны также действуют ограничения. Но исключения сделаны для тех, кто приезжает в Эстонию из Литвы по работе, учебе, для получения услуг здравоохранения, в связи с семейными событиями или с целью транзита и у них нет симптомов заболевания, а также не было контактов с больными. В таких случай соблюдать карантин не нужно.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Однако ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.
Во вторник правительство Эстонии изменило систему регулирования прямых рейсов. Теперь из Таллинна можно будет летать прямыми рейсами в европейские страны, где кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней не более чем в два раза выше среднего по ЕС. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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