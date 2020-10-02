КАРТА | С 5 октября въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из трех стран. Вся Европа в красной зоне

Согласно постановлению правительства, без ограничений в Эстонию можно въехать из стран, где уровень заражения коронавирусом не более 16. Исключение сделано для Финляндии, Латвии и Литвы, где коэффициент заболеваемости поднят до 25. Но европейские показатели настолько велики, что под ограничения попадают почти все страны ЕС.

Так, начиная с 5 октября требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения теста на коронавирус распространяется на всех прибывающих в Эстонию из всех стран Европы кроме Ватикана.

Кумулятивный коэффициент заболеваемости в Эстонии составляет уже 50,65. Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (744), Испании (325,9), Чехии (282,6), Франции (241,8), Люксембурге (171,7), на Мальте (101,1), в Дании (120,6), Нидерландах (208,2), Бельгии (178,6), Венгрии (128,1) и Австрии (112,3).