КАРТА | С 5 октября въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из трех стран. Вся Европа в красной зоне

Если бы из Ватикана летали самолеты, то для прилетающих оттуда в Эстонии не было бы никаких ограничений.
Согласно постановлению правительства, без ограничений в Эстонию можно въехать из стран, где уровень заражения коронавирусом не более 16. Исключение сделано для Финляндии, Латвии и Литвы, где коэффициент заболеваемости поднят до 25. Но европейские показатели настолько велики, что под ограничения попадают почти все страны ЕС.
Так, начиная с 5 октября требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения теста на коронавирус распространяется на всех прибывающих в Эстонию из всех стран Европы кроме Ватикана.
Кумулятивный коэффициент заболеваемости в Эстонии составляет уже 50,65. Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (744), Испании (325,9), Чехии (282,6), Франции (241,8), Люксембурге (171,7), на Мальте (101,1), в Дании (120,6), Нидерландах (208,2), Бельгии (178,6), Венгрии (128,1) и Австрии (112,3).
Ограничения не действуют для приезжающих из Ватикана, Латвии и Финляндии, а также с некоторыми исключениями для Литвы.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.
С 28 сентября туристические поездки из Эстонии в Финляндию временно приостановлены. Без ограничений в Финляндию можно приезжать только с целью возвращения домой, по работе, учебе, транзитом или по чрезвычайным обстоятельствам. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.
Кроме того, правила въезда изменила Литва, облегчив порядок въезда в страну для высококвалифицированных специалистов, преподавателей, исследователей. Также в Литве отказались от требования предъявлять отрицательный анализ теста на коронавирус, сданного не позже чем за 72 часа до въезда. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Однако ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.
Во вторник правительство Эстонии изменило систему регулирования прямых рейсов. Теперь из Таллинна можно будет летать прямыми рейсами в европейские страны, где кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней не более чем в два раза выше среднего по ЕС. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.
По данным Таллиннского аэропорта, на данный момент (25.09.2020) из столицы Эстонии можно улететь прямыми рейсами в Варшаву (LOT), Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Ригу (airBaltic), Копенгаген (airBaltic), Вильнюс (airBaltic), Дюссельдорф (Ryanair), Пафос (Ryanair) и Лондон (airBaltic, Ryanair, Easyjet).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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