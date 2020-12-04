Если на этой неделе требование самоизоляции при въезде в Эстонию не действовало только для приезжающих из Исландии, то со следующей недели все приезжающие в Эстонию из всех стран Европы должны соблюдать самоизоляцию или сделать тест на коронавирус.
КАРТА | С 7 декабря ограничения при въезде в Эстонию действуют для приезжающих из всех стран Европы
По данным на 04 декабря, самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Люксембурге (1213,2 ↓), Хорватии (1083,5 ↑), Андорре (1081,7 ↓), Словении (990,0 ↑), Австрии (939,8 ↑), Лихтенштейне (763,5 ↓), Венгрии (720,2 ↑), Португалии (660,1 ↓), Польше (634,5 ↓), Швеции (669,3 ↑), Италии (611,8 ↓), Болгарии (591,1 ↓), Чехии (543,2 ↓), Румынии (519,2 ↓), Нидерландах (409,3 ↓), на Кипре (395,5 ↑), Словакии (354,3 ↓), Великобритании (343,5 ↓), на Мальте (314,5↓), в Дании (305,3 ↑), Германии (302,2 ↓), Бельгии (293,1 ↓), Испании (286,2 ↓), Франции (267,9 ↓) и Греции (257,5 ↓).
* "стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: "↑" - рост числа заболевших, "↓" - уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (58,7 ↓), Ирландии (81,7 ↓), Финляндии (107,8 ↑) и Норвегии (121,6 ↓).
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 358,8 ↑, в Латвии — 365,7 ↑, в Литве — 1011,2 ↑.
Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 10-дневного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.
Поэтому с 7 по 13 декабря всем приезжающим в Эстонию из стран Европы нужно соблюдать 10-дневный карантин или сделать тесты на коронавирус. (На данный момент нулевая заболеваемость фиксируется только в Ватикане. Однако въезд в Эстонию из Ватикана через Италию все-равно подразумевает соблюдение самоизоляции или прохождение тестирования).
С приезжающих в Эстонию из Латвии и Литвы не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Уругвая и Японии.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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