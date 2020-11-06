КАРТА | С 9 ноября ограничения при въезде в Эстонию действуют для приезжающих из всех стран Европы

Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 2-недельного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.

На данный момент нулевая заболеваемость фиксируется только в Ватикане. Однако въезд в Эстонию из Ватикана через Италию все-равно подразумевает соблюдение самоизоляции или прохождение тестирования.

Кроме того, соблюдение 10-дневной самоизоляции или обязательное тестирование с 9 по 15 ноября действуют для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.