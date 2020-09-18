КАРТА | Смотрите, прибыв из каких стран, нужно соблюдать карантин или делать тест на коронавирус

Начиная с 21 сентября требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения теста на коронавирус распространяется на всех прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (313,7), Испании (292,2), Франции (172,1), Чехии (166,2), Люксембурге (129,7), на Мальте (127,2) и в Монако (124).

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.

Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Латвии (уровень заболеваемости 4,4), Литвы (18,8), Финляндии (10,9), Ватикана (0), Кипра (6,9) и Лихтенштейна (7,8).