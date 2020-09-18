КАРТА | Смотрите, прибыв из каких стран, нужно соблюдать карантин или делать тест на коронавирус

По сравнению с прошлой неделей число стран, в отношении которых применяются ограничения, осталось прежним - 29. Благодаря тому, что Эстония подняла разрешенный порог заболеваемости до 25 в отношении стран Балтийского региона, ограничения не применяются к приезжим из Литвы, где на данный момент кумулятивный показатель заражения коронавирусом составляет 18,8.
Начиная с 21 сентября требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения теста на коронавирус распространяется на всех прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (313,7), Испании (292,2), Франции (172,1), Чехии (166,2), Люксембурге (129,7), на Мальте (127,2) и в Монако (124).
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.
Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Латвии (уровень заболеваемости 4,4), Литвы (18,8), Финляндии (10,9), Ватикана (0), Кипра (6,9) и Лихтенштейна (7,8).
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады и Туниса.
МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения.
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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