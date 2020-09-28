КАРТА | Смотрите, прибыв из каких стран, нужно соблюдать карантин или делать тест на коронавирус

Под ограничения попадает почти вся Европа. Свободно приезжать в Эстонию можно только из Латвии, Финляндии, Ватикана и Кипра.
Начиная с 28 сентября требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения теста на коронавирус распространяется на всех прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Начиная с сегодняшнего дня Правительство Эстонии в обоснованных случаях смягчает условия самоизоляции для прибывающих в Эстонию из Литвы, чтобы упростить передвижение в едином экономическом пространстве. Приезжающие лица не должны соблюдать самоизоляцию, если они приезжают сюда на работу, учебу, для получения услуг здравоохранения, в связи с семейными событиями или с целью транзита и у них нет симптомов заболевания, а также не было контактов с больными.
Необходимость соблюдать самоизоляцию по прибытии из других стран Европейского союза и Шенгена зависит от того, каков показатель заражения в конкретной стране. На прибывающих из этих стран не распространяются ограничения на свободу передвижения, если показатель заражения в течение последних 14 дней в конкретной стране составлял не более 16 — 17,6 и не вырос в течение последних двух недель.
Кумулятивный коэффициент заболеваемости в Эстонии составляет уже более 35. Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (593,7), Черногории (556,45), Испании (319,17), Чехии (243,8), Франции (213,8), Люксембурге (174,3), на Мальте (140,4), в Монако (120,9), Дании (103,2), Нидерландах (142,3), Бельгии (146,7), Венгрии (122,1) и Австрии (110,6).
С 28 сентября туристические поездки из Эстонии в Финляндию временно приостановлены. Без ограничений в Финляндию можно приезжать только с целью возвращения домой, по работе, учебе, транзитом или по чрезвычайным обстоятельствам. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Однако ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.
По данным Таллиннского аэропорта, на данный момент (25.09.2020) из столицы Эстонии можно улететь прямыми рейсами в Варшаву (LOT), Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Ригу (airBaltic), Копенгаген (airBaltic), Вильнюс (airBaltic), Дюссельдорф (Ryanair), Пафос (Ryanair) и Лондон (airBaltic, Ryanair, Easyjet).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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