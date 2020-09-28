КАРТА | Смотрите, прибыв из каких стран, нужно соблюдать карантин или делать тест на коронавирус

Необходимость соблюдать самоизоляцию по прибытии из других стран Европейского союза и Шенгена зависит от того, каков показатель заражения в конкретной стране. На прибывающих из этих стран не распространяются ограничения на свободу передвижения, если показатель заражения в течение последних 14 дней в конкретной стране составлял не более 16 — 17,6 и не вырос в течение последних двух недель.

Кумулятивный коэффициент заболеваемости в Эстонии составляет уже более 35. Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (593,7), Черногории (556,45), Испании (319,17), Чехии (243,8), Франции (213,8), Люксембурге (174,3), на Мальте (140,4), в Монако (120,9), Дании (103,2), Нидерландах (142,3), Бельгии (146,7), Венгрии (122,1) и Австрии (110,6).

С 28 сентября туристические поездки из Эстонии в Финляндию временно приостановлены. Без ограничений в Финляндию можно приезжать только с целью возвращения домой, по работе, учебе, транзитом или по чрезвычайным обстоятельствам. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.