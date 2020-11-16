На данный момент из всех европейских стран нулевая заболеваемость фиксируется только в Ватикане. Однако въезд в Эстонию из Ватикана через Италию все-равно подразумевает соблюдение самоизоляции или прохождение тестирования.
КАРТА | Смотрите, прибыв из каких стран, нужно соблюдать карантин или делать тест на коронавирус
Соблюдение 10-дневной самоизоляции или обязательное тестирование с 16 ноября действуют для прибывающих в Эстонию из всех стран Европы: Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
Небольшие послабления сделаны для приезжающих из Латвии и Литвы: для того, чтобы не соблюдать самоизоляцию, нужно за 48 часов до въезда в страну сделать тест и получить негативный результат.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Уругвая.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Кем оказалась женщина, избившая девочку в лифте Красноярска
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Что ждет Дзюбу после интимного скандала?