КАРТА | Смотрите, прибыв из каких стран, нужно соблюдать карантин или делать тест на коронавирус

Соблюдение 10-дневной самоизоляции или обязательное тестирование с 16 ноября действуют для прибывающих в Эстонию из всех стран Европы: Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Небольшие послабления сделаны для приезжающих из Латвии и Литвы: для того, чтобы не соблюдать самоизоляцию, нужно за 48 часов до въезда в страну сделать тест и получить негативный результат.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Уругвая.