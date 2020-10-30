На этой неделе въезд в Эстонию без ограничений был разрешено только из одной европейской страны — Норвегии. Однако начиная со 2 ноября свободно приехать в Эстонию можно будет только из Финляндии.
КАРТА | Со 2 ноября въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из одной страны Европы — Финляндии
Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 2-недельного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.
Таким образом, с понедельника, 2 ноября, без ограничений в Эстонию можно въезжать только из Финляндии (48,5).
Однако с приезжающих в Эстонию из Латвии и Литвы не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.
Соблюдение 2-недельной самоизоляции или обязательное тестирование с 26 октября действуют для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (1742,7), Чехии (1481,3), Бельгии (1622,1), Ватикане (858,9), Нидерландах (771,8), Франции (680,6), Люксембурге (916,8), Испании (508,6), Великобритании (431,6), Словакии (488,9), Исландии (256,0), на Мальте (346,9), в Ирландии (289,4), Польше (414,1), Румынии (299,2), Австрии (267,2) и Венгрии (270,1).
На данный момент в Эстонии зафиксирован один из самых низких европейских показателей заболеваемости за последние 14 дней - 52,08. Меньше всего заболевших в Финляндии (48,5), поэтому в период с 02.11 по 08.11 приехать оттуда в Эстонию можно без ограничений. Кроме того, низкие показатели заболеваемости наблюдаются также в Норвегии (53,9) Греции (100,7), Латвии (114,7), Германии (168,4) и Литве (201,6).
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Сингапур, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Трубин попал в шорт-листы 2-х клубов из АПЛ после матча с Интером
Назван гонорар Хабиба Нурмагомедова за бой с Джастином Гейджи
Как витамин D влияет на COVID-19. Врач раскрыл правду