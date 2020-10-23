КАРТА | Со следующей недели въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из 1 европейского государства

Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 2-недельного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.

Таким образом, с понедельника, 26 октября, без ограничений в Эстонию можно въезжать только из Норвегии (37,3).

Однако с приезжающих в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.