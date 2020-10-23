На данный момент в Эстонии зафиксирован самый низкий европейский показатель заболеваемости за последние 14 дней - 37,02.
КАРТА | Со следующей недели въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из 1 европейского государства
Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 2-недельного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.
Таким образом, с понедельника, 26 октября, без ограничений в Эстонию можно въезжать только из Норвегии (37,3).
Однако с приезжающих в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.
Соблюдение 2-недельной самоизоляции или обязательное тестирование с 26 октября действуют для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (1631,7), Чехии (1066,3), Бельгии (932,9), Нидерландах (596,1), Франции (453,5), Люксембурге (415,7), Испании (379,1), Великобритании (367,5), Словакии (347), Исландии (296,4), на Мальте (320,9), в Ирландии (282,2), Польше (250,9), Румынии (250), Австрии (218,8) и Венгрии (185,7).
На данный момент в Эстонии зафиксирован самый низкий европейский показатель заболеваемости за последние 14 дней - 37,02. Меньше всего заболевших также в Норвегии — 37,3, Финляндии (54,8), Греции (59,6), Латвии (80,0), Германии (98,7) и Литве (98,6).
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Однако ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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