КАРТА | В каких странах Европы заболеваемость COVID-19 растет, а в каких уменьшается

С 14 декабря ограничения при въезде в Эстонию действуют для приезжающих из всех стран Европы.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний на 11 декабря, самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Люксембурге (1292,9 ↑), Хорватии (1186,5 ↑), Андорре (963,5 ↓), Словении (1001,9 ↑), Австрии (523,5 ↓), Лихтенштейне (575,9 ↓), Венгрии (744,5 ↑), Португалии (533,4 ↓), Польше (423,9 ↓), Швеции (734,1 ↑), Италии (459,4 ↓), Болгарии (542,0 ↓), Чехии (541,7 ↓), Румынии (462,3 ↓), Нидерландах (477,2 ↓), на Кипре (499,9 ↑), Словакии (434,2 ↑), Великобритании (319,9 ↓), на Мальте (294,4 ↓), в Дании (432,2 ↑), Германии (320,0 ↑), Бельгии (254,1 ↓), Испании (218,8 ↓), Франции (230,3 ↓) и Греции (204,6 ↓).
* "стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: "↑" - рост числа заболевших, "↓" - уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (56,3 ↓), Ирландии (75,6 ↓), Финляндии (116,4 ↑) и Норвегии (98,7 ↓).
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 425,9 ↑, в Латвии — 444,5 ↑, в Литве — 1187,9 ↑.
Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 10-дневного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.
Поэтому с 14 по 20 декабря всем приезжающим в Эстонию из стран Европы нужно соблюдать 10-дневный карантин или сделать тесты на коронавирус. (На данный момент нулевая заболеваемость фиксируется только в Ватикане. Однако въезд в Эстонию из Ватикана через Италию все-равно подразумевает соблюдение самоизоляции или прохождение тестирования).
С приезжающих в Эстонию из Латвии и Литвы не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Уругвая и Японии.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Смертник подорвал себя в Карачаево-Черкесии: пострадали силовики
«Он ждал своего столика 40 минут, ничего не сказав»
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Ученый рассказал, чего "боится" коронавирус