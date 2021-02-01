КАРТА | В каких странах Европы зафиксирован самый низкий уровень заболеваемости COVID-19, а в каких — самый высокий

Turist.ee EST

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Так как в Эстонию без ограничений можно приезжать из тех стран, где кумулятивный показатель распространения заражения за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения, то в период с 1 по 7 февраля 2021 года при въезде в нашу страну самоизоляцию можно не соблюдать туристам из Финляндии, Норвегии, Исландии, Греции и Болгарии.