КАРТА | В каких странах Европы зафиксирован самый низкий уровень заболеваемости COVID-19, а в каких — самый высокий(4)
Так как в Эстонию без ограничений можно приезжать из тех стран, где кумулятивный показатель распространения заражения за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения, то в период с 1 по 7 февраля 2021 года при въезде в нашу страну самоизоляцию можно не соблюдать туристам из Финляндии, Норвегии, Исландии, Греции и Болгарии.
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