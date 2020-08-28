С понедельника, 31 августа, при въезде в Эстонию двухнедельную самоизоляцию должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
КАРТА | Внимание, путешественники! С 31 августа самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию уже из 27 стран Европы
По сравнению с прошлой неделей число стран, попавших в список, где требуется обязательная самоизоляция по возвращении в Эстонию, увеличилось с 24 до 27. В список добавили Италию, Германию и Словению.
Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Ватикана и Сан-Марино.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.
МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения.
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
Ситуация с коронавирусом в разных странах мира:
Напоминаем, что с 1 сентября по приезде из эпидемиологически неблагополучных стран самоизоляция может быть заменена тестированием на коронавирус, которое будет для жителей Эстонии бесплатным. Предполагается, что тестирование возвращающихся в Эстонию из-за границы обойдется государству в полмиллиона евро в месяц.
“Наша цель — не способствовать туристическим поездкам, а дать возможность тем, кто должен по рабочим делам съездить за границу, вернуться к работе. А также выявить болезнь как можно раньше и избежать возникновения скрытых очагов”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
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