КАРТА | Внимание, путешественники! С 31 августа самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию уже из 27 стран Европы

По сравнению с прошлой неделей число стран, попавших в список, где требуется обязательная самоизоляция по возвращении в Эстонию, увеличилось с 24 до 27. В список добавили Италию, Германию и Словению.

Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Ватикана и Сан-Марино.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.

МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения.