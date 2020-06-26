26.06.2020, 13:02

Катастрофа круизного туризма. Потеряет ли Эстония десятки миллионов евро?


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С каждым годом круизный туризм становился для Эстонии все более важной отраслью экономики. Каждое лето круизные туристы, останавливающиеся в Таллинне всего на пару часов, оставляли здесь десятки миллионов евро. Но в этом году все по-другому. По самому худшему сценарию, в 2020 в Таллиннский порт не зайдет ни одно круизное судно, пишет Ärileht.

По разным данным, один круизный турист тратит в Таллинне в среднем около 66-80 евро. 90% всех туристов никогда до этого в Эстонии не бывали. Поэтому круизы — отличная реклама для нашей страны. На всех круизных лайнерах всегда можно найти полезную информацию о Таллинне, городских экскурсиях, музеях, парках и разных видах отдыха в столице и окрестностях. Кроме того, туристы активно делятся фотографиями в социальных сетях, чем поднимают интерес к нашей стране. Поэтому вполне обоснованно можно утверждать, что столичные предприниматели нуждаются в круизных туристах как в кислороде.

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По словам руководителя отдела по связям с общественностью и маркетингу Таллиннского порта Сирле Арро, полностью отменены были все круизы на апрель, май и июнь. На данный момент уже аннулирована большая часть круизов в июле, а также несколько в августе, сентябре и октябре.

“Часть фирм нам уже сообщила, что в этом сезоне круизы по Балтийскому морю не состоятся. Мы еженедельно оформляем новые аннуляции, и их, к сожалению, довольно много. Но так как европейские страны начинают понемногу открывать границы, есть еще небольшая надежда, что к концу лета какая-нибудь круизная компания все-таки организует рейсы для европейских путешественников. Но остается вопросом, будет ли тогда в программе Таллинн”, — говорит Сирле Арро.

Руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу Таллиннского порта считает, что поначалу круизам могут разрешить быть в море и заходить только в одну-две страны. При этом сами круизы будут организованы для граждан какой-то одной определенной страны, где возможно сразу попасть на борт судна и избежать авиаперелетов. Поэтому Таллиннский порт прежде всего ориентируется на немецкие круизные компании и туристов из Германии.

“Несомненно, что судоходные компании заинтересованы в восстановлении спроса и начале активной деятельности — пришвартованные корабли в портах никому прибыль не приносят”, — добавляет она.

Более строгие правила

Есть опасение, что круизная отрасль восстановится одной из последних в туристическом секторе. Чтобы вернуться к докризисным показателям, по мнению экспертов, потребуется несколько лет. Как говорит Сирле Арро, она хочет верить в то, что в регионе Балтийского моря условия все же лучше, но все по-прежнему зависит от ситуации с распространением коронавируса, контроля над этим опасным заболеванием, разработки вакцины и возможностей лечения.

Известно, что круизные компании разрабатывают новые и более строгие правила и инструкции по обеспечению безопасности и охране здоровья как пассажиров, так и членов экипажа (ограничение количества пассажиров на борту, наличие медицинской справки, постоянное измерение температуры, дезинфекция, соблюдение дистанции, питание и т.д.). Все эти новые правила будут действовать и в отношении портов.

“Большая часть европейских государств и портов готовятся к постепенному открытию границ. Мы надеемся, что у людей снова появится желание путешествовать и открывать новые страны и города”.

Если до конца туристического сезона в Таллиннский порт не зайдет ни один круизное судно, город останется без 660 000 туристов и 334 круизов.

Исследование

Обычно среди туристов, посещающих Таллинн на круизах, оказываются граждане 170 разных стран. В 2018 году Kantar Emar провел масштабное исследование, опрашивая круизных пассажиров. Так, в 2018 году в столицу прибыли 637 000 человек, хотя десятью годами ранее, в 2008 году, их было почти в два раза меньше — всего 375 000 человек. Согласно полученным данным, 90% всех пассажиров посетили Таллинн впервые.

Опрос также показал, что большинство круизных туристов приезжают к нам из Германии (30%) и США (21%). В этом плане популярность Эстонии среди немецких туристов дает надежду на скорое восстановление туристического сектора, так как Германия чуть ли не лучше всех в Европе смогла справиться с коронавирусом. Однако ситуация с США остается печальной, так как вполне очевидно, что граждан этой страны еще не скоро пустят в Европу.

Несколько часов, но десятки евро


Круизные туристы проводят в Таллинне в среднем 4,6 часа, в основном не покидая пределов Старого города и центра, хотя последнее время увеличивается интерес к Кадриоргу и Пирита.

92% пассажиров круизов, находясь в городе, тратят деньги. В среднем каждый круизный турист оставляет в Таллинне около 66 евро. Больше всего расходов приходится на еду и напитки в ресторанах и кафе — около 25 евро на человека, а также на сувениры — в среднем 42 евро на человека.

Из этих данных следует, что от отсутствия круизных туристов очень сильно пострадают места общественного питания и сувенирные магазины.

Что мы еще знаем о круизных туристах?


Например, известно, что меньше всего круизы любит молодежь: половина всех пассажиров — люди старше 55 лет. Но в то же время, сравнивая, например, с 2014 годом, значительно увеличилась доля 35-44-летних туристов (с 8% до 14%). 36% круизных туристов — пенсионеры. С 2014 года с 17% до 29% увеличилось количество пассажиров, работающих менеджерами или офисными сотрудниками. Однако доля руководящих работников и ведущих специалистов, наоборот, упала с 11% до 5%.

Исследование также показало, что, если в круизную программу включено посещение нескольких городов и стран, включая места, где многие никогда ранее не бывали, 55% пассажиров почти ничего не знают о столице Эстонии. Но последнее время ситуация стала значительно улучшаться. Если в 2011 и 2014 годах 41-42% круизных туристов ответили, что до начала круиза они ничего не знали про Таллинн, то в 2018 году так ответил только 21% опрошенных.

Влияние социальных сетей


42% круизных пассажиров публикуют свои впечатления о Таллинне в социальных сетях — больше всего в Facebook (74%) и Instagram (33%).

В течение нескольких часов, проведенных в Таллинне, туристы в основном гуляют по Старому городу, изучают достопримечательности, посещают кафе и рестораны, а также занимаются шопингом. За последние четыре года произошло значительное увеличение посещений мест общественного питания (с 48% до 58%), музеев и выставок (с 13% до 19%), экскурсий (с 20% до 39%). Меньше времени стали посвящать изучению местных достопримечательностей (с 91% до 79%).

Более половины (57%) круизных туристов хотели бы вернуться в Таллинн на более длительный срок в течение ближайших 5 лет. Треть опрошенных не были уверены, что вновь посетят Эстонию — в основном это были пассажиры из Канады и Австралии, что объясняется удаленностью Эстонии от их постоянного места жительства.

TОП-15 стран, откуда в Таллинн прибывало больше всего туристов (данные 2019 года):

1. Германия — 214 800
2. США — 132 738
3. Великобритания — 72 441
4. Испания — 31 173
5. Канада — 29 963
6. Италия — 27 503
7. Австралия — 20 677
8. Мексика — 11 254
9. Франция — 10 483
10. Израиль — 7 304
11. Австрия — 6 953
12. Нидерланды — 6 741
13. Швейцария — 6 654
14. Бразилия — 5 621
15. Россия 0 5396

TОП-5 самых больших круизных судов, которые должны были зайти в Таллинн этим летом:

Еще в феврале этого года специалисты предсказывали очень успешный круизный сезон. Но коронавирус помешал планам реализоваться. Многие считают, что круизов в этом году ждать уже не стоит. А если какие-то круизы и состоятся, то Таллинна в программе может и не быть. Кроме того, вероятно, на лайнерах станет значительно меньше пассажиров. Можно предположить, что, например, на борт MS Magnifica, которая вмещает 5714 человек, смогут попасть не более 2800 пассажиров. Смотрите, какие круизные суда должны были прибыть в Таллинн в 2020 году:

MS Meraviglia. 5714 человек. Описание лайнера и фото ЗДЕСЬ.

Должен был посетить Таллинн: 2, 16, 30 июля, 13 и 27 августа

MSC Splendida. 4353 человек. Описание лайнера и фото ЗДЕСЬ.

Должен был посетить Таллинн: 7, 21 июля, 4 августа, 11 сентября

Norwegian Escape. 4266 человек. Описание лайнера и фото ЗДЕСЬ.

Должен был посетить Таллинн: 7, 16, 15 июля, 3, 12, 21, 30 августа, 8, 17, 26 сентября, 5 октября

Sky Princess. 3660 человек. Описание лайнера и фото ЗДЕСЬ.

Должен был посетить Таллинн: 5, 16, 27 июля, 7, 18 и 29 августа

Aidaprima. 3300 человек. Описание лайнера и фото ЗДЕСЬ.

Должен был посетить Таллинн: 6, 20, 27 июля, 3, 17, 24, 31 августа, 7 и 14 сентября

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