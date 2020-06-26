Катастрофа круизного туризма. Потеряет ли Эстония десятки миллионов евро?
С каждым годом круизный туризм становился для Эстонии все более важной отраслью экономики. Каждое лето круизные туристы, останавливающиеся в Таллинне всего на пару часов, оставляли здесь десятки миллионов евро. Но в этом году все по-другому. По самому худшему сценарию, в 2020 в Таллиннский порт не зайдет ни одно круизное судно, пишет Ärileht.
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