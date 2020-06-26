Катастрофа круизного туризма. Потеряет ли Эстония десятки миллионов евро?

По разным данным, один круизный турист тратит в Таллинне в среднем около 66-80 евро. 90% всех туристов никогда до этого в Эстонии не бывали. Поэтому круизы — отличная реклама для нашей страны. На всех круизных лайнерах всегда можно найти полезную информацию о Таллинне, городских экскурсиях, музеях, парках и разных видах отдыха в столице и окрестностях. Кроме того, туристы активно делятся фотографиями в социальных сетях, чем поднимают интерес к нашей стране. Поэтому вполне обоснованно можно утверждать, что столичные предприниматели нуждаются в круизных туристах как в кислороде.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью и маркетингу Таллиннского порта Сирле Арро, полностью отменены были все круизы на апрель, май и июнь. На данный момент уже аннулирована большая часть круизов в июле, а также несколько в августе, сентябре и октябре.