Кэшбек и переполненные пляжи. Как выглядит летний отпуск в коронавирусной России?

Всего туры с таким кэшбэком будут доступны, по данным АТОР, в 55 регионах. В первую, более многочисленную группу, входят 44 субъекта — на туры туда можно будет получить возврат с 15 августа по 20 декабря 2020 года. В список, в частности, вошли Карелия, Ленинградская область, Сахалинская область и Камчатский край.

Более популярные курортные направления, например, Краснодарский край, оказались во втором списке. Туры туда будут субсидироваться в низкий сезон — с 1 октября до 20 декабря. В эту группу также попали, например, Алтайский край, Калининградская область, а также Крым и Севастополь (эти регионы были аннексированы Россией в 2014 году).

До этого Ростуризм также объявлял о поддержке чартерных программ в регионах, в которые раньше ездили только индивидуальные туристы. В частности, чартерные рейсы с конца июня выполняются из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Калининград, 5 июля прилетел первый чартерный рейс из Москвы в Бурятию, 19 июля — в Хакасию. 18 июля стартовала программа перевозки туристов регулярными рейсами на Алтай из Москвы и Петербурга.