Кэшбек и переполненные пляжи. Как выглядит летний отпуск в коронавирусной России?

Только за первые 10 дней со старта активного сезона на полуостров приехали свыше 400 тысяч отдыхающих. Ожидается, что в июле в Крыму отдохнут порядка 1,5 млн гостей.
Калининградская область
После снятия ограничений в июне в Калининград прилетело в три раза больше пассажиров, чем в мае, об этом сообщали в пресс-службе основного аэропорта региона.
Уровень бронирований номеров в гостиницах на побережье Балтики в Калининградской области достиг 90-98%. Это соответствует лету 2018 года, когда город принимал чемпионат мира по футболу, писал ТАСС со ссылкой на министра культуры и туризма области Андрея Ермака.
“Понятно, апрель, май, июнь — это провал абсолютный — это ноль, и сейчас мы видим уровень примерно чемпионата мира по футболу 2018 года, то есть 97-98% бронирования на побережьях. В Калининграде тоже очень высокий процент бронирования — около 90%, чуть выше даже, чем 90%”, — сказал Ермак.
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