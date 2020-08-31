Кипр: из-за отсутствия туристов отели начнут массово закрываться уже в середине сентября

Сентябрь и октябрь обычно были важными месяцами для туристического сектора Кипра — в это время прибывали туристы с более высоким доходом, чем летом. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, а из-за вновь начавшегося закрытия границ европейскими странами в сентябре улучшения обстановки не ожидается.

Как пояснили в Кипрской ассоциации отелей, в последние месяцы острову удалось привлечь немного улучшить ситуацию за счет отдыхающих из Австрии и Швейцарии, но обе страны недавно были переведены в группу “B”, и теперь туристы из этих стран могут попасть на Кипр только предъявив отрицательный тест на коронавирус. А переведенные в группу “А” Новая Зеландия и Южная Корея, для которых нет ограничений, мягко говоря, не являются значимыми поставщиками туристов для Кипра и не заменят основные потоки отдыхающих из Австрии и Швейцарии, сообщает TourProm.