31.08.2020, 11:02

Кипр: из-за отсутствия туристов отели начнут массово закрываться уже в середине сентября


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Кипр: из-за отсутствия туристов отели начнут массово закрываться уже в середине сентября
Photo by Ran Berkovich on Unsplash

Так как, по всей вероятности, в Европе идет вторая волна коронавируса, и многие страны вновь вводят ограничения, а авиакомпании отменяют рейсы, владельцы многочисленных отелей на Кипре считают, что для них скоро наступят “еще более тяжелые дни”.

Сентябрь и октябрь обычно были важными месяцами для туристического сектора Кипра — в это время прибывали туристы с более высоким доходом, чем летом. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, а из-за вновь начавшегося закрытия границ европейскими странами в сентябре улучшения обстановки не ожидается.

Как пояснили в Кипрской ассоциации отелей, в последние месяцы острову удалось привлечь немного улучшить ситуацию за счет отдыхающих из Австрии и Швейцарии, но обе страны недавно были переведены в группу “B”, и теперь туристы из этих стран могут попасть на Кипр только предъявив отрицательный тест на коронавирус. А переведенные в группу “А” Новая Зеландия и Южная Корея, для которых нет ограничений, мягко говоря, не являются значимыми поставщиками туристов для Кипра и не заменят основные потоки отдыхающих из Австрии и Швейцарии, сообщает TourProm.

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В итоге в Ассоциации ожидают, что отели, которые открылись в середине лета, закроются уже к середине сентября, поскольку местные туристы вернутся домой после своих августовских каникул.

При этом прогнозы на будущий год “завязаны” на наличие вакцины. Что будет, если вакцина не появится до следующего туристического сезона — отельеры и “думать не хотят”.

Ранее киприоты подсчитали свои доходы от туризма, признав их падение катастрофическим — они рухнули в этом году почти до нуля в годовом исчислении. Согласно этим данным, выручка от туризма в июне 2020 года достигла 6.7 млн евро по сравнению с 350.4 млн евро в соответствующем месяце прошлого года, зафиксировав падение на 98.1%.

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