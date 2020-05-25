Кипр открывает туристический сезон с 9 июня. Туристам из Эстонии придется предъявлять справку о своем здоровье

Как заявил министр транспорта связи Яннис Карусос, в ближайшее время ожидается снятие ограничений для туристов, прибывающих или улетающих из аэропортов Ларнаки и Пафоса. Кроме того, будут сняты запреты на работу самих летных гаваней и гостиниц. Ожидается, что это произойдет уже 9 июня, сообщает TourProm.

При этом, как рассказал министр, все зарубежные страны на Кипре поделили на две группы – "А" и "Б".

В группу "А" вошли Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия, Литва.

В группу "Б" - Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Чехия.

Для всех этих государств Кипр планирует открыться в первую очередь уже с 9 июня. Но всем желающим приехать на остров придется предъявить справку с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до вылета. Однако, если у граждан стран категории "А" справку будут спрашивать только до 19 июня, то прилетевшим из стран категории "Б" справка понадобится и после 20 июня.