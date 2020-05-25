25.05.2020, 12:02

Кипр открывает туристический сезон с 9 июня. Туристам из Эстонии придется предъявлять справку о своем здоровье


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Кипр открывает туристический сезон с 9 июня. Туристам из Эстонии придется предъявлять справку о своем здоровье
Foto: Shutterstock, Shuttesrtock

С 9 июня Кипр обещает “перезапустить” туризм, правда при этом туристам придется предъявлять “отрицательный” тест на коронавирус.

Как заявил министр транспорта связи Яннис Карусос, в ближайшее время ожидается снятие ограничений для туристов, прибывающих или улетающих из аэропортов Ларнаки и Пафоса. Кроме того, будут сняты запреты на работу самих летных гаваней и гостиниц. Ожидается, что это произойдет уже 9 июня, сообщает TourProm.

При этом, как рассказал министр, все зарубежные страны на Кипре поделили на две группы – "А" и "Б".

В группу "А" вошли Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия, Литва.

В группу "Б" - Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Чехия.

Для всех этих государств Кипр планирует открыться в первую очередь уже с 9 июня. Но всем желающим приехать на остров придется предъявить справку с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до вылета. Однако, если у граждан стран категории "А" справку будут спрашивать только до 19 июня, то прилетевшим из стран категории "Б" справка понадобится и после 20 июня.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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