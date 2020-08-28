Китай решил сдать в аренду сотни необитаемых островов

Провинция Ляонин на северо-востоке Китая сдает в аренду необитаемые острова. Всего к территории Ляонина относятся 633 острова, на 589 из них нет ни души.

Объявление об аренде в июле этого года опубликовал департамент финансов и природных ресурсов Ляонина. В Китае все земли и ресурсы находятся в государственном управлении. Продавать их нельзя, но можно сдавать в аренду. Обращение департамента разошлось по китайским соцсетям, а далее просочилось в глобальную Сеть.

Китайские СМИ сообщали, что аренда 1 га на острове обойдется в $535 в год. Однако это самый дешевый вариант. Самое дорогое предложение — $3,62 млн в год за 1 га. Все острова оценили по шестиуровневой шкале социально-экономического развития. Чем выше рейтинг, тем дороже арендная плата. Также в провинции предусмотрели разные виды использования арендных земель. Среди них есть те, которые можно арендовать для туризма, сельского хозяйства, рыбной ловли, а есть те, для которых разрешено только “первобытное использование”.