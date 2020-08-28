Китай решил сдать в аренду сотни необитаемых островов
Можно выбрать остров в Желтом море или недалеко от Северной Кореи.
Можно выбрать остров в Желтом море или недалеко от Северной Кореи.
Провинция Ляонин на северо-востоке Китая сдает в аренду необитаемые острова. Всего к территории Ляонина относятся 633 острова, на 589 из них нет ни души.
Объявление об аренде в июле этого года опубликовал департамент финансов и природных ресурсов Ляонина. В Китае все земли и ресурсы находятся в государственном управлении. Продавать их нельзя, но можно сдавать в аренду. Обращение департамента разошлось по китайским соцсетям, а далее просочилось в глобальную Сеть.
Китайские СМИ сообщали, что аренда 1 га на острове обойдется в $535 в год. Однако это самый дешевый вариант. Самое дорогое предложение — $3,62 млн в год за 1 га. Все острова оценили по шестиуровневой шкале социально-экономического развития. Чем выше рейтинг, тем дороже арендная плата. Также в провинции предусмотрели разные виды использования арендных земель. Среди них есть те, которые можно арендовать для туризма, сельского хозяйства, рыбной ловли, а есть те, для которых разрешено только “первобытное использование”.
Такое сложное ценообразование и система оценки островов, по словам местных чиновников, необходимы для того, чтобы защитить территории от недобросовестных арендаторов. Желающих взять остров в аренду предупреждают, что процесс оформления бумаг будет долгим и сложным.
Впрочем, за сданными в аренду территориями государство планирует пристально следить. Компании и частные лица не смогут заключить договор аренды, если они не представят план развития островных территорий или если этот план не устроит власти. Чтобы минимизировать негативное воздействие на природу островов, правительство сформулировало ряд правил и норм, так что будущие арендаторы должны будут строго им следовать. За этим будут следить контролирующие органы.
Некоторые из островов, что предлагает Ляонин, находятся у побережья Желтого моря, другие — на реке Ялу, которая отделяет провинцию от Северной Кореи.
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