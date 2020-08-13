Китай восстановил регулярное авиасообщение с 50 странами мира
Китай по состоянию на 12 августа текущего года восстановил ранее прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с 50 странами мира, сообщил руководитель отдела обеспечения безопасности Управления гражданской авиации Китая У Шицзинь на брифинге.
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