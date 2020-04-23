Клиенты требуют у airBaltic вернуть более 10 млн евро за отмененные рейсы

По ее словам, на данный момент клиенты попросили вернуть в форме подарочной карты или банковского перевода деньги за 345 тысяч покупок, в рамках которых был приобретен один или несколько билетов на отмененные рейсы авиакомпании. Затребованная сумма составляет двухзначное число миллионов евро.

Бриеде отметила, что авиакомпания успела обработать примерно четверть таких запросов.

Если рейс отменяется, то авиакомпания сообщает об этом покупателям билетов по электронной почте. airBaltic предлагает пассажирам бесплатно поменять дату рейса или получить компенсацию подарочными картами (сумма компенсации увеличивается на 20 евро за каждый рейс в одну сторону) или в виде банковского перевода.

По информации авиакомпании, все больше клиентов выбирают компенсации подарочными картами.

airBaltic до октября отменила 50% запланированных рейсов.