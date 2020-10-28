Когда восстановится туризм? Международные организации ожидают, что это произойдет не раньше осени 2021 года

Снижение турпотоков произошло по всему миру. В Азиатско-Тихоокеанском, первом регионе, пострадавшем от воздействия COVID-19, число прибытий сократилось на 79%. Следом идут Африка и Ближний Восток (оба — 69%), Европа (-68%) и Америка (-65%).
"После осторожного открытия границ в Европе спад слегка замедлился (-72% в июле и -69% в августе). Но восстановление было недолгим, поскольку ограничения были вновь введены из роста случаев заражения", — сообщает UNWTO.
При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе было зафиксировано самое большое снижение — на 96% за два месяца из-за того, что закрыты границы Китая и других популярных направлений.
"Спрос на поездки остается низким из-за сохраняющейся неопределенности насчет пандемии. Как ожидается, общий спад в течение всего 2020 года также составит около 70%", — отмечает организация.
Друг Макгрегора выложил фото Хабиба в ванной с 5 мужчинами
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Создан способ искоренить паразитов, перекрыв все пути метаболизма
На «Карту Родины» поставлена Ивановская область