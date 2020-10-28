Когда восстановится туризм? Международные организации ожидают, что это произойдет не раньше осени 2021 года

"Восстановление международного туризма в мире может произойти к третьему кварталу 2021 года. В то же время, 20% экспертов считают, что это произойдет только в 2022 году", — говорится в сообщении.

Препятствий к восстановлению отрасли несколько. Это медленное сдерживание коронавируса, отсутствие скоординированных действий стран по введению ограничений, ухудшающаяся экономическая обстановка.

"За восемь месяцев 2020 года число международных поездок в мире сократилось на 700 млн или 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что привело к потере $730 млрд. Это более чем в восемь раз превышает убытки от глобального экономического кризиса 2009 года", — отмечают в организации.

В июле число международных поездок упало на 81%, в августе – на 79%. Эти месяцы традиционно – самые загруженные в году.