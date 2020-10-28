28.10.2020, 10:02

Когда восстановится туризм? Международные организации ожидают, что это произойдет не раньше осени 2021 года


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Когда восстановится туризм? Международные организации ожидают, что это произойдет не раньше осени 2021 года
Photo by Roman Kraft on Unsplash

Международный туризм по итогам 2020 года сократится на 70%, восстановиться он может при оптимистичном сценарии не ранее третьего квартала 2021 года, прогнозирует Всемирная туристская организация ООН.

"Восстановление международного туризма в мире может произойти к третьему кварталу 2021 года. В то же время, 20% экспертов считают, что это произойдет только в 2022 году", — говорится в сообщении.

Препятствий к восстановлению отрасли несколько. Это медленное сдерживание коронавируса, отсутствие скоординированных действий стран по введению ограничений, ухудшающаяся экономическая обстановка.

"За восемь месяцев 2020 года число международных поездок в мире сократилось на 700 млн или 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что привело к потере $730 млрд. Это более чем в восемь раз превышает убытки от глобального экономического кризиса 2009 года", — отмечают в организации.

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В июле число международных поездок упало на 81%, в августе – на 79%. Эти месяцы традиционно – самые загруженные в году.

Снижение турпотоков произошло по всему миру. В Азиатско-Тихоокеанском, первом регионе, пострадавшем от воздействия COVID-19, число прибытий сократилось на 79%. Следом идут Африка и Ближний Восток (оба — 69%), Европа (-68%) и Америка (-65%).

"После осторожного открытия границ в Европе спад слегка замедлился (-72% в июле и -69% в августе). Но восстановление было недолгим, поскольку ограничения были вновь введены из роста случаев заражения", — сообщает UNWTO.

При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе было зафиксировано самое большое снижение — на 96% за два месяца из-за того, что закрыты границы Китая и других популярных направлений.

"Спрос на поездки остается низким из-за сохраняющейся неопределенности насчет пандемии. Как ожидается, общий спад в течение всего 2020 года также составит около 70%", — отмечает организация.

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