Количество иностранных путешественников увеличивается, но о восстановлении туризма в Эстонии говорить пока рано

Число иностранных туристов растет

Если судить по экономическим последствиям коронавирусного кризиса для различных секторов экономики, то туризм, несомненно, пострадал больше всего. Даже сейчас, когда по крайней мере в Европе отменено большинство ограничений на поездки, первых отчаянных туристов встречают постапокалиптические картины опустевших пляжей и заброшенных туристических достопримечательностей, которые в разгар августовского сезона обычно переполнены.

Хотя Эстонию нельзя сравнивать с такими местами массового туризма, как Париж, Венеция или Санторини, аналогичную атмосферу можно ощутить, например, в Старом городе Таллинна, где вместо толп туристов с круизных судов можно изредка встретить пешеходов. И всё же табличка «временно закрыто» висит на меньшем количестве ресторанов, чем месяц-другой тому назад. Причина кроется в том, что ситуация в туристическом секторе показывает первые признаки улучшения. Согласно отчету Департамента статистики за эту неделю, в июне в эстонских гостиницах останавливалось уже 41 800 иностранных гостей. Это в шесть раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако это всё же значительное улучшение по сравнению с предыдущими месяцами. Например, в апреле в местных гостиницах остановилось чуть более 1200 иностранных гостей – по всей видимости, для размещения всей этой братии хватило бы одного крупного таллиннского отеля.