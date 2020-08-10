10.08.2020, 14:15

Количество иностранных путешественников увеличивается, но о восстановлении туризма в Эстонии говорить пока рано


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Vanalinn
VanalinnFoto: Henri-Kristian Kirsip

Количество иностранных туристов начало постепенно расти, однако оно в несколько раз меньше, чем в прошлом году. Хотя внутренний туризм помогает во многих местах предотвратить серьезные проблемы, судьба сектора в целом по-прежнему зависит от того, как поведет себя вирус, а также от готовности людей путешествовать.

Число иностранных туристов растет

Если судить по экономическим последствиям коронавирусного кризиса для различных секторов экономики, то туризм, несомненно, пострадал больше всего. Даже сейчас, когда по крайней мере в Европе отменено большинство ограничений на поездки, первых отчаянных туристов встречают постапокалиптические картины опустевших пляжей и заброшенных туристических достопримечательностей, которые в разгар августовского сезона обычно переполнены.

Хотя Эстонию нельзя сравнивать с такими местами массового туризма, как Париж, Венеция или Санторини, аналогичную атмосферу можно ощутить, например, в Старом городе Таллинна, где вместо толп туристов с круизных судов можно изредка встретить пешеходов. И всё же табличка «временно закрыто» висит на меньшем количестве ресторанов, чем месяц-другой тому назад. Причина кроется в том, что ситуация в туристическом секторе показывает первые признаки улучшения. Согласно отчету Департамента статистики за эту неделю, в июне в эстонских гостиницах останавливалось уже 41 800 иностранных гостей. Это в шесть раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако это всё же значительное улучшение по сравнению с предыдущими месяцами. Например, в апреле в местных гостиницах остановилось чуть более 1200 иностранных гостей – по всей видимости, для размещения всей этой братии хватило бы одного крупного таллиннского отеля.

На помощь приходят соседи

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Интересная картина вырисовывается, если посмотреть на изменение количества зарубежных визитов в зависимости от страны прибытия туристов. В отношении большинства стран туризм в Эстонию практически прекратился, составив в лучшем случае 5% от числа посетителей в прошлом году. Однако с туристами из соседних с Эстонией стран дела обстоят значительно лучше. Как ни странно, самыми «верными» Эстонии остались наши южные соседи – латыши. Если в июне прошлого года в эстонских отелях останавливалось 17 000, то в этом году – 10 000 латышей. Снижение на 40% довольно велико, но, по сравнению с другими странами, из которых к нам приезжали гости, этот показатель намного больше. Например, прошлым летом в Эстонию немцев приехало больше, чем латышей, но в июне этого года здесь побывала только 1000 туристов из Германии. Несколько меньше сократилось и количество посещений литовцев: в июне в эстонских гостиницах из Литвы остановилось менее 4000 человек. Самыми частыми иностранными гостями в местных отелях в июне по-прежнему были финны, но в то время как в июне прошлого года в Эстонию приехало более 80 000 финнов, то в этом году их было уже только 20 000. Вероятно причина того, что количество посещений финнами сократилось значительно больше, чем количество посещений латышами, кроется в том, что эстонская граница открылась для финских туристов только 1 июня. А в эпоху бушующего повсюду вируса, безусловно, гораздо безопаснее путешествовать на личном автомобиле по трассе Рига–Таллинн, чем плыть с толпой народа на огромном пассажирском судне.

Можно, конечно, утешать себя тем, что туристический сектор самих финнов пострадал гораздо сильнее, чем в Эстонии: в июне в финских гостиницах останавливалось даже меньше иностранцев, чем в Эстонии – всего 19 000, то есть около 5% от прошлогоднего количества посещений.

Местные компенсируют

Снижение количества зарубежных туристов было компенсировано, по крайней мере частично, внутренним туризмом. О том, насколько популярным стало проведение отпуска в своей стране, правдиво демонстрирует статистика за июль, но и в июне в местных отелях останавливалось более 120 000 местных гостей. Хотя это на 20% меньше, чем в то же время в 2019 году, в июне можно было найти места, где количество местных постояльцев было даже больше, чем в прошлом году. Больше всего от отмены заграничных поездок эстонцев выиграл Пярну: количество постояльцев в этом городе выросло с 15 600 в прошлом году до 22 500 в этом, но и в Ида-Вирумаа в этом году было больше местных постояльцев, чем в прошлом году.

Однако в другом популярном месте отдыха в нашей стране – на Сааремаа – в июне туристов было пока еще маловато. В то время как в июне прошлого года в гостиницах на Сааремаа останавливалось 13 000 жителей Эстонии, то в этом году их было чуть более 9000. В то же время нельзя утверждать, что снижение посещений Сааремаа было вызвано опасениями перед коронавирусом, поскольку значительно реже, чем в прошлом году, жители Эстонии приезжали с ночевкой и в Тарту.

Есть ли надежда у туристического сектора?

Будущее туристического сектора, конечно же, будет зависеть в первую очередь от распространения коронавируса в ближайшие месяцы, успеха ученых в разработке вакцины и решений политиков по поводу введения экономических ограничений и ограничения передвижения. С другой стороны, не менее важную роль играет отношение людей и их готовность снова путешествовать. Если измерить страх перед короноавирусом по-прежнему сложно, то с экономической точки зрения ситуация в Эстонии может быть немного более оптимистичной, чем в любой другой стране. В частности, обусловленный коронавирусом экономический кризис был более скромным в странах, откуда туристы традиционно прибывают в Эстонию. Потребительская уверенность финнов, например, также значительно повысилась за последние месяцы, и, возможно, они скоро будут готовы продемонстрировать это, отправившись в небольшое путешествие по морю к своим южным соседям. Если здоровье позволит.

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