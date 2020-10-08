Количество пассажиров Tallink значительно уменьшилось, но паромных рейсов из Таллинна в Хельсинки по-прежнему много

По словам фотографа Delfi, посетившего на прошлой неделе D-терминал Таллиннского порта, количество пассажиров заметно сократилось. С борта парома, прибывшего в среду ​​в 15:30, сошло всего около сотни человек, хотя, как известно, суда Tallink могут принять от 2000 до 3000 пассажиров.

“Конечно, после введения ограничения на поездки в Финляндии и Латвии количество наших пассажиров уменьшилось”, — подтвердила Катри Линк, руководитель отдела коммуникаций Tallink.

Несмотря на то, что за летний период количество рейсов по различным маршрутам сократилось, регулярное паромное сообщение по-прежнему сохраняется — прежде всего для того, чтобы обеспечить четкую и быструю транспортировку товаров. Например, на маршруте Таллинн-Хельсинки количество рейсов паромов Star и Megastar в течение недели такое же, как и было летом. В общей сложности два парома совершают 12 рейсов в день.